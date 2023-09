Addio Emanuele, a Carmiano i funerali del 42enne ritrovato morto in un casolare

Si sono svolti questo pomeriggio i funerali di Emanuele Rizzo, il 42enne di Carmiano che era scomparso la settimana scorsa e il cui cadavere è stato poi ritrovato in un casolare nelle campagne di Novoli. Parenti e amici hanno dato l'ultimo saluto allo sfortunato 42enne, che qualche anno fa aveva perso anche il fratello nello scoppio di una fabbrica di fuochi di artificio ad Arnesano.

L'autopsia non ha chiarito le cause della morte, per questo il medico legale si riserva di capirne di più dagli esami tossicologici, i cui risultati arriveranno nei prossimi giorni.

Sul corpo non erano stati trovati segni di violenza.

L'omelia

"Le porte del paradiso si spalanchino ad Emanuele Rizzo, nel rispetto e silenzio di tutti". Questo è il messaggio di cordoglio del parroco don Riccardo Calabrese, durante l'omelia del rito funebre, e del sindaco di Carmiano, Gianni Erroi intervenuto al termine, rivolto alla famiglia e alla comunità. "Riposa in pace Emanuele".