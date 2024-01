Il mondo del calcio piange Piero Semeraro: morto a 36 anni il portiere

Sport brindisino e comunità di Cisternino in lutto: è morto ieri per un male incurabile all’età di 36 anni Piero Semeraro, per anni portiere di Futsal in diverse squadre della provincia di Brindisi, dall’ Itria in serie B, al Cocoon Fasano e di recente anche con il Football Latiano, dove ha conquistato anche importanti riconoscimenti.

Una vita dedicata allo sport

Famiglia, lavoro e la passione per il calcio a 5: una vita dedicata agli affetti più cari e allo sport.

In tanti in queste ore hanno voluto ricordare e omaggiare non solo l’atleta, ma anche l’uomo, capace di conquistarsi il rispetto di avversari, compagni di squadra ed addetti ai lavori del mondo del futsal italiano. Anche la stessa cittadinanza di Cisternino si è stretta intorno alla famiglia del 36enne, marito e padre affettuoso e premuroso come viene ricordato da amici, parenti e tanta gente comune. Vicinanza alla famiglia di Semeraro manifestata anche dall’intera Divisione Calcio a 5, dal presidente Luca Bergamini e da tutto il Consiglio Direttivo.

Il messaggio del sindaco

«La vita purtroppo mi ha insegnato che nulla va dato per scontato, anzi. Ho avuto varie esperienze che me lo hanno fatto capire. Lei, la morte, non conosce età, purtroppo. Se comprendessimo bene questo concetto forse avremmo un mondo più giusto. Ciao Piero – scrive il sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini rivolgendosi al 36enne - ti ho conosciuto come un giovane pieno di energie anche nei momenti difficili. Non doveva finire così, so che hai lottato con tutte le tue forze ma non è stato sufficiente. Un affettuoso abbraccio ai tuoi cari che hanno subito questa gravissima perdita ed a chi ti ha voluto bene e continuerà a farlo».

Tante poi le società del Calcio a 5 pugliese che hanno ricordato le sue gesta, la sua caparbietà in campo, l’essere un punto di riferimento per i compagni, ma anche un avversario leale