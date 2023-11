Addio a Matteo, morto in moto a 17 anni. I funerali a San Nicola

Una folla commossa nella basilica di San Nicola a Bari per l'addio a Matteo Cappelluti, il 17enne morto nei giorni scorsi dopo essere caduto dalla moto mentre percorreva corso Alcide De Gasperi per recarsi a scuola. In tanti hanno partecipato ai funerali dello studente del liceo Scacchi che giocava a calcio come portiere nella Virtus Mola.

Il dolore dei compagni di squadra



"Matteo vive.

Insegna agli angeli a parare": questo lo striscione esposto dai compagni di squadra all'uscita del feretro dalla chiesa, accompagnato poi da un applauso e dal rombo delle moto degli amici. "Non muore mai chi vive nel cuore di resta", invece, l'altro messaggio realizzato dai compagni del liceo.

L'inchiesta

Sulla morte di Matteo è stata aperta un'inchiesta per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Inoltre, circa 60 metri della strada teatro dell'incidente sono stati posti sotto sequestro e interdetti alla circolazione. I periti studieranno le condizioni della strada per comprendere se i recenti lavori possano aver compromesso la sicurezza.