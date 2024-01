Paolo Foresio lascia RadioNorba: «Per ora è solo una pausa»

Paolo Foresio, noto speaker e assessore comunale di Lecce, lascia RadioNorba dopo 16 anni. L'annuncio arriva tramite i suoi profili social: «Io e l’amore della mia vita, la Radio, abbiamo deciso di prenderci una pausa, una breve pausa. Dal 1998, anno in cui tutto è iniziato, non ci siamo mai separati, se non per pochi mesi nell’estate del 2009.

Da domani, dopo 16 anni a Radionorba, non sarò in diretta come ogni sabato mattina, pur consapevole che non resisterò molto tempo lontano dalla radio».

Le ragioni della "pausa" dalla Radio sono da ricercarsi nei tanti impegni, evidentemente anche istituzionali, oltre che politici (con le elezioni a metà anno). «Gli impegni dei primi mesi del 2024 sono tali e tanti che conciliare tutto diventa complicato, molto complicato.

Per ora mi sento di dire grazie a tutti, agli ascoltatori innanzitutto, per l’affetto che non mi hanno mai fatto mancare, all’editore, alla direzione e ai colleghi, tecnici e speaker, Stefania, mia compagna di viaggio in questi ultimi anni, su tutti. Ci sentiamo presto, cara Radio. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano…», ha scritto Foresio su Facebook.