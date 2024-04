Addio a Salvatore Giannone: la Curva Nord piange lo storico corista "Balilla"

La curva piange Salvatore Giannone, storico corista della Curva Nord dello stadio di via del Mare di Lecce, noto come "Balilla".

Balilla, molto attivo negli anni '80 e '90 in curva, da anni lottava con problemi di salute, ed è morto nella giornata di oggi. La curva in più occasioni in passato lo aveva sostenuto a distanza con cori e striscioni. La salma si trova ora in ospedale a Scorrano, in quanto "Balilla" viveva a Maglie.

L'omaggio della curva

I tifosi della curva stanno valutando in queste ore come omaggiare Salvatore, certamente con un'iniziativa durante la partita di domani pomeriggio contro l'Empoli e nel corso dei funerali che si terranno nei prossimi giorni.