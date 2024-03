Commercio in lutto: addio all'artigiano panettiere Mario Romano

Un intero quartiere, quello di Sant’Elia a Brindisi , dice addio all’artigiano panettiere Mario Romano. Un fornaio che per oltre cinquant’anni è stato un'icona locale, una presenza rassicurante che ha illuminato le strade del quartiere con il suo sorriso caloroso e il suo pane sempre caldo e fragrante.

La figura



Per decenni, la sua panetteria in piazza Raffaello è stata un punto di riferimento per gli abitanti, un luogo dove le persone si riunivano per gustare le sue prelibatezze calde e sempre croccanti e condividere momenti di gioia e convivialità. Per lui la panificazione non era solo un lavoro, ma una vera e propria vocazione. Mario aveva insegnato ai suoi figli e ai suoi stretti collaboratori che il segreto per fare un buon pane non risiede solo negli ingredienti, ma anche nell'amore e nella passione che metti nel lavoro.

Pioniere della panificazione a Brindisi, dopo anni trascorsi in quel di Cesenatico aveva deciso di fare ritorno nella sua città natale dove ancora oggi, nell’attività di piazza Raffaello, i figli Sonia e Chrstian continuano a portare avanti un’attività commerciale nota ed apprezzata su tutto il territorio provinciale. I funerali si terranno questo pomeriggio, alle ore 15, nella parrocchia San Lorenzo al quartiere Sant’Elia.