Investe un bimbo di sei anni e scappa: caccia al pirata della strada

Investe un bambino e non si ferma a soccorrerlo. A Porto Cesareo, in Salento, è caccia all’automobilista pirata che ieri sera, in via Catalani, ha investito un bambino di 6 anni in bicicletta, ed è fuggito. L’investimento sotto gli occhi di numerosi passanti, è avvenuto tra le vie del centro cittadino, intorno alle 19.30.

Le indagini dei carabinieri



Da quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, intervenuti per i rilievi e le indagini, il bambino in bici, era con la mamma, e sarebbe stato travolto da una wolkswagen ad alta velocità, che dopo l’impatto ha continuato la sua corsa senza fermarsi per i soccorsi. L’allarme e la richiesta di soccorsi è stato lanciato dal genitore del piccolo. I sanitari del 118 dopo aver medicato il bambino, ne hanno disposto il ricovero in codice giallo all’ospedale di Galatina. Le condizioni del ferito per fortuna non sono gravi.

Ai carabinieri il compito di ricostruire l’episodio e far luce sul conducente della vettura allontanatosi dal luogo dell’investimento.