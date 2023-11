Il bimbo ha un QI troppo alto: viene lasciato solo in classe. La mamma: «Nessun genitore ci ha chiesto scusa»

La mamma del bimbo plusdotato lasciato solo in classe dai compagni di scuola a Rende è stata sentita in Questura a Cosenza.

Sulla protesta avviata dai genitori degli altri bambini nei confronti della dirigente scolastica a seguito del trasferimento del ragazzino ritenuto iperattivo è stata avviata un'indagine anche da parte del ministero dell'Istruzione che ha inviato degli ispettori nell'istituto scolastico di Rende dove si è verificato l'episodio esattamente una settimana fa.

La madre: nessuno ci ha chiesto scusa

«Quello che mi spiace - ha detto oggi la madre del bambino all'Ansa- è che ad oggi nessun genitore ha pensato di fare una telefonata o chiedere scusa. Credo non abbiano realizzato cosa hanno fatto, e questo è ancor più triste». Oggi, intanto, primo giorno di scuola per il piccolo nel nuovo istituto scolastico, dove «ha trovato un ambiente allegro e rassicurante - ha spiegato la madre -. Sia il corpo docente che i compagni sono stati molto affettuosi, ma lui, quando sono andata a prenderlo all'uscita di scuola, mi ha detto 'mamma è tutto bello ma ti prego non mi cambiare più scuolà. Mi si è stretto il cuore».