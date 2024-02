Incidente sulla Provinciale: l'auto si ribalta in campagna. Feriti gravemente una mamma e il suo bambino

Grave incidente questa sera lungo la strada che da Francavilla fontana, in provincia di Brindisi, conduce a Sava, in provincia di Taranto. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto a bordo della quale viaggiavano una mamma con il suo bambino si è ribaltata finendo la sua corsa nella campagna adiacente alla strada, sotto un mandorlo.

I soccorsi

Sul posto, chiamati dagli automobilisti di passaggio, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, che hanno soccorso i due feriti.

Sia la mamma che il bambino sono stati trasportati d'urgenza - in codice rosso - all'ospedale Perrino di Brindisi.