Nardò, collaudatore morto: l'autopsia conferma, decesso per i gravi traumi

Sarebbe morto a causa del politrauma subito in seguito allo schianto, Mattia Ottaviano, il collaudatore 35enne vittima di un incidente avvenuto mercoledì mattina all'interno del circuito prove Ntc di proprietà di Porsche, a Nardò. E' quanto emerge dall'autopsia eseguita ieri dal medico legale Roberto Vaglio, esame che non ha evidenziato, al momento, situazioni di salute diverse dalle lesioni riportate. Per escludere del tutto l'ipotesi di un malore, che appare tuttavia improbabile, si dovrà attendere l'esito degli esami istologici.

L'inchiesta

Il pm Alessandro Prontera, che coordina le indagini per omicidio colposo e stradale, ha conferito anche l'incarico di eseguire consulenze tecniche sui mezzi e sui sistemi informatici di cui sono dotati. Nell'inchiesta, come atto dovuto, c'è un indagato: è il conducente della Porsche Panamera, un 52enne di Novoli, anche lui driver, contro cui si è scontrata la Ducati Panigale guidata da Ottaviano.