Collaudatore morto nel Centro Prove Nct: domani l'autopsia, un indagato

È stata fissata per domani l'autopsia sul corpo di Mattia Ottaviano, il 35enne di Tuglie (in provincia di Lecce), collaudatore, morto ieri durante una sessione di prova di una moto Ducati Panigale all'interno del Centro Prove del Nardò Technical Center. Il pm Alessandro Prontera conferirà domattina l'incarico al medico legale Roberto Vaglio. Nell'inchiesta, per omicidio colposo, come atto dovuto figura come indagato il conducente dell'altro mezzo, un collega "driver" che era al volante di una Porsche Panamera contro la quale, per cause ancora da accertare Ottaviano si è scontrato.

Ora cosa succede?

A seguire saranno conferiti gli incarichi per le consulenze tecniche sulle scatole nere dei mezzi che sono stati sottoposti a sequestro.

Dagli approfondimenti e dalle analisi dei filmati delle telecamere del circuito, si dovrà giungere a una ricostruzione della dinamica per comprendere le cause dell'incidente che si è verificato all'interno della pista Porsche.