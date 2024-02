Incidente sulla Provinciale: feriti due bimbi e una donna. «La strada è da allargare»

È di tre feriti il bilancio dell’ennesimo incidente avvenuto sulla Ss 172, la “statale dei trulli”, tra Turi e Putignano, al chilometro 16. Tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente: per ragioni ancora non chiare, la donna, alla guida di una Opel Meriva, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo la propria corsa contro un muretto a secco e poi ribaltandosi, proprio al centro della strada.

Cosa è successo

Nell’incidente, sono rimasti feriti la donna e i due bambini che erano a bordo della Opel Meriva: subito soccorsi dagli operatori del 118, i bambini sono stati trasportati in codice giallo presso il Giovanni XXIII di Bari. Le condizioni dei feriti non destano preoccupazioni. Sul posto, i vigili del fuoco del turno C di Putignano e una pattuglia del radiomobile dei carabinieri di Gioia del Colle. È l’ennesimo incidente che si verifica sulla 172, nel tratto tra Turi, Putignano e Casamassima: 10 morti in cinque anni è il tragico bilancio di quella che è stata definita la “strada della morte”. Proprio qualche giorno fa, i sindaci di Putignano, Casamassima e Turi avevano inviato una lettera all’assessore regionale Anita Maurodinoia per capire a che punto è il progetto di allargamento del tratto, per il quale sono stati stanziati 100 milioni di euro. Ieri, il sindaco di Casamassima Giuseppe Nitti e l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Turi, Stefano Dell’Aera, sono stati ricevuti proprio dalla Maurodinoia. È Giuseppe Nitti, sindaco di Casamassima, a fare il punto della situazione: «Abbiamo incontrato l'assessore regionale ai trasporti, Anita Maurodinoia, con la quale abbiamo analizzato lo stato del progetto. In particolare- spiega Nitti- l'assessore ci ha riferito che l'intervento di allargamento della Ss 172 è stato inserito nel piano attuativo dei trasporti approvato proprio due mesi fa, il 7 dicembre, come opera prioritaria. Abbiamo anche condiviso- prosegue il primo cittadino di Casamassima- di sollecitare congiuntamente il ministero affinché l'opera venga finanziata nell'accordo di programma tra Anas e ministero. La sinergia tra le Istituzioni è importante. Siamo contenti del fatto che le nostre comunità potranno contare sul sostegno della Regione Puglia e dell'assessore ai trasporti Maurodinoia», conclude Nitti, in sinergia con l’assessore ai lavori pubblici di Turi Dell’Aera. L’incidente di ieri ha mostrato, se mai ce ne fosse bisogno, quanto necessari siano gli interventi.