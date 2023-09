Alluvione in Emilia, l'insegna spiaggiata a Casalabate nel Salento torna a Bagnacavallo

La targa di un'azienda agricola di Bagnacavallo (Ravenna), portata via dalla violenza delle acque delle alluvioni di maggio è stata ritrovata due mesi dopo, per caso, su una spiaggia pugliese. Ieri l'insegna è stata riconsegnata. «Una delegazione di Casalabate - Trepuzzi è venuta ieri per riconsegnarla alla comunità di Bagnacavallo durante 'La Piazza in Tavolà organizzata dalle nostre associazioni.

La forza di questo messaggio di speranza e ripartenza ci ha unito fin da subito», racconta la sindaca Elenora Proni. La targa del Burson era stata donata dalla Pro Loco di Bagnacavallo all'azienda Longanesi nel 2004, è tornata a casa.