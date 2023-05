Emma e Negramaro sul palco di Campovolo: concerto per la Romagna

Ci saranno anche Emma e i Negramaro il 24 giugno alla Rcf Arena di Reggio Emilia a Campovolo per il grande concerto a sostegno della popolazione colpita dall'alluvione in Emilia Romagna. Arriva infatti il grande evento "Italy Loves Romagna" il concerto che metterà insieme i big della musica italiana insieme sul palco.

I Negramaro

Tanti gli artisti che non hanno esitato a dare il loro contributo per la popolazione emiliana anche i salentini Negramaro: «Insieme per la Romagna ci uniamo a @italialovesromagna, un grande concerto con tanti amici e colleghi artisti il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione che si è abbattuta sulla regione», hanno annunciato su Instagram.



Emma

Il cuore grande del Salento sarà rappresentato anche da Emma Marrone: «Romagna mia, Romagna in fiore Tu sei la stella, tu sei l'amore. Vi aspettiamo per sostenere insieme questa terra meravigliosa», è l'appello dell'artista su Ig.

Gli altri ospiti

Con loro anche Elodie, Blanco, Giorgia, Elisa, Giorgia, Ligabue, Madame, Laura Pausini, Gianni Morandi, Giorgia, Zucchero, Tananai, Salmo e Max Pezzali.

Un appuntamento che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per la popolazione romagnola che arriva a 11 anni di distanza da "Italia loves Emilia" che fu organizzato per la popolazione colpita dal terremoto in Emilia Romagna.

I biglietti

I biglietti saranno in vendita dalle 11 di oggi - martedì 30 maggio - sui circuiti Vivaticket, TicketOne e Ticketmaster.