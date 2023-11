Volontari pugliesi in Toscana dopo l'alluvione: «Non potevamo mancare»

Sono composte complessivamente da 12 volontari le prime squadre delle Misericordie di Puglia, partite per la Toscana per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo, e che fanno parte della Confederazione nazionale che ha rappresentanze in diverse regioni. I volontari, provenienti da Andria, Canosa di Puglia (Barletta - Andria - Trani), Borgo Mezzanone (Foggia) e Molfetta (Bari), hanno portato idrovore, squadre teck e mezzi logistici per aiutare a spalare il fango che ha travolto Campi Bisenzio, uno dei centri più colpiti dall'alluvione. Al momento sono 300 i volontari delle Confraternite impegnati in Toscana.

Il commento di Gilardi

«Non potevamo mancare - spiega il presidente delle Misericordie di Puglia, Gianfranco Gilardi - abbiamo risposto immediatamente all'attivazione con un primo contingente e la colonna mobile regionale partita la notte scorsa da Andria ma nelle prossime ore ci saranno altri volontari impegnati». «Come accaduto nelle Marche solo qualche mese fa questa sarà la fase più complessa - ricorda Gilardi - dove bisognerà intervenire per preservare tutto quanto possibile e spalare il fango che ha invaso le città, le case e le attività commerciali».