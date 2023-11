Maltempo Toscana, tre morti annegati. Campi, esonda il Bisenzio. Ospedali allagati. Giani: «Stato di emergenza». Il sindaco di Prato: uno choc

Maltempo in Italia, arriva la tempesta Ciaran e fa i primi danni. Le prime regioni italiane a essere colpite sono quelle del Nord, seguite dalle zone del centro tirrenico. In Veneto e Friuli-Venezia Giulia l'allerta è rossa, arancione in altre nove regioni. Il governatore Luca Zaia ha riunito l'unità di crisi. Venti fino a 130 km all'ora e temporali intensi: per questo sono state chiuse le scuole nella regione partendo dalle province più esposte. A Belluno e Verona stop alle lezioni, alunni a casa anche in 42 Comuni del Trevigiano su 95. A Verona inoltre si tiene d'occhio il livello dell'Adige: potrebbe essere riaperta la galleria che fa defluire parte della massa d'acqua nel Lago di Garda. Anche il Friuli-Venezia Giulia corre ai ripari contro Ciaran: Da oggi a mezzogiorno alla mezzanotte di domani Udine ha chiuso parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, musei, biblioteche, cimiteri. Anche Trieste ha chiuso i giardini. Tra le due regioni in allerta rossa Trenitalia ha sospeso la circolazione dei treni sulle tratte Portogruaro-Casarsa e Portogruaro-Trieste, e anche l'Azienda di trasporto del Veneto orientale ha sospeso tutti i collegamenti bus verso il Friuli. Allerta arancione in Trentino. Sotto osservazione ci sono i corsi d'acqua e i versanti per possibili eventi franosi; in arrivo temperature più basse e vento. Stesso "colore" in Emilia-Romagna, dove si attendono forti temporali in particolare nelle aree montane centro-orientali. Il Levante Ligure si conferma arancione e preoccupa il mare: Sono previste onde fino a sei metri. A Milano c'è preoccupazione per una nuova esondazione del Seveso. Intanto piove intensamente e la raccomandazione ai cittadini è non sostare sotto alberi e impalcature, oltre a mettere in sicurezza i vasi sui balconi. Anche la Toscana prosegue con l'allerta arancione, mentre il governatore Eugenio Giani parla di «ulteriore peggioramento nelle prossime ore». A Viareggio domani saranno chiuse scuole e pinete e stop alle lezioni nella provincia di Massa Carrara. Nel Lazio è allerta gialla, mentre il Sud corre ai ripari, chiudendo le scuole domani a Napoli, Caserta, Benevento e Salerno. Per tutta la giornata di domani a Taranto sarà vietato poi l'accesso alle aree alberate di giardini, parchi, ville e cimiteri cittadini.