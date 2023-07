Dalla Romagna al Salento, tras bottiglia mare portata dalle onde l'insegna di un'azienda vinicola

La storia ha dell'incredibile. L'insegna in legno di un'azienda vinicola romagnola è stata ritrovata nel Salento. "Merito" delle correnti marine che pare abbiano trasportato l'insegna - divelta probabilmente durante l’alluvione che ha colpito la Romagna - per oltre mille chilometri sino a raggiungere le coste salentine e più precisamente Casalabate. Del ritrovamento, sono stati immediatamente informati il sindaco Giuseppe Taurino ed il consigliere delegato alla marina Alessandro Capodieci che hanno immediatamente contattato l'azienda.

Il ritrovamento

La Pro Loco di Casalabate che custodisce l’insegna, a seguito di una segnalazione, ha provveduto nella persona del suo presidente Ilio Spalluto, a recuperare in "Zona Ronzi” a Casalabate, il legno ormai usurato dal mare in cui si intravede il nome “Burson” riconducibile all’azienda vinicola romagnola.

All’azienda Longanesi situata a Boncellino, un paesino adiacente Bagnacavallo fortemente colpito dall’alluvione, appartiene l’ antico vitigno Burson.

Il gemellaggio tra le due comunità

L'amministrazione comunale e la Pro Loco di Casalabate hanno dunque contattato l’azienda, la Pro Loco di Bagnacavallo e la Famiglia Longanesi; una vola avuta conferma che l'insegna appartenesse a loro si è fissato l'incontro per riconsegnare l'insegna in legno logorata dal mare come atto simbolico di solidarietà al popolo romagnolo trasformando il momento istituzionale in un legame indissolubile tra il Salento e la Romagna, terre figlie dell’Adriatico. Un vero e proprio gemellaggio tra le due comunità.