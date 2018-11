Terremoto, scossa 4.2 in Emilia: epicentro a Santarcangelo di Romagna. L'esperto: «Ci saranno sicuramente repliche»

A parlare è il presidente dell'Ingv. «È un terremoto originato a profondità rilevante, intorno ai 43 km chilometri, quello che ha fatto tremare oggi la provincia di Rimini. Si tratta della prima scossa che in questi ultimi giorni ha raggiunto la magnitudo 4. Nei giorni scorsi ci sono stati infatti altri due eventi di magnitudo inferiore a 3. Sicuramente ci saranno altre repliche, per questo stiamo monitorando l'evoluzione». Lo ha detto all'Adnkronos il presidente dell' Ingv, Carlo Doglioni, ricordando che l'area colpita dalla scossa è una zona sismica storica in cui nel 1916 si sono verificati tra maggio ed agosto tre fenomeni di magnitudo 5.8, 4.8 e 5.8 nel giro di tre mesi, generalmente determinati dalla discesa della placca Adriatica sotto l'Appennino.

Una forte scossa diconè stata avvertita intorno alle 13.48 in Emilia Romagna e Marche, molto vicina alla costa. L'epicentro a Santarcangelo di Romagna (Riccione). Il sindaco del comune ha confermato che non ci sono stati danni in paese ma solo molta paura tra la gente, che è uscita in strada.Sui social c'è stao grande allarme non solo a, Riccione, Cesena, Cattolica, ma anche ad Ancona e persino a Padova. Per il momento non ci sono notizie di danni, né è stato reso noto l'epicentro. Il sisma avrebbe avuto epicentro in mare al largo di Rimini.