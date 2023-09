Addio ad Aldino, morto a seguito di un incidente con la moto. I funerali domani in Duomo

Saranno celebrati domani mattina alle 9.30 nel Duomo di Lecce i funerali del 29enne Aldo Gjoka, per gli amici “Aldino”, morto giovedì scorso nel tragico incidente stradale lungo la litoranea di Torre Specchia, marina di Melendugno.

L'incidente



Il motociclista è deceduto per le gravi ferite riportate nello scontro tra la sua moto e la Jaguar condotta da un 44enne. Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti – effettuata dai carabinieri del comando di Vernole e dai colleghi di Melendugno intervenuti per i rilievi – in seguito dello scontro, l’auto è finita contro il guardrail, mentre la moto e il centauro sono andati ad impattare contro un muretto perimetrale di una proprietà privata, abbattendolo. Per terra i segni della tragedia: vetri in frantumi, pezzi di lamiera contorti e un palo dell’illuminazione pubblica divelto. Il mezzo a due ruote completamente distrutto nella parte anteriore, nell’impatto ha preso anche fuoco. A nulla purtroppo sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. Il giovane centauro è morto sul colpo.

Anche l'amico morto in moto



Un triste destino, come quello del suo amico fraterno Cristiano Spedicato, morto nel 2018, a 23 anni, in un incidente in moto a Castromediano.

Sul sinistro mortale che ha coinvolto Gjoka sono in corso le indagini dei carabinieri, che coordinati dal Pubblico ministero di turno, hanno sequestrato i due mezzi coinvolti per le verifiche di rito. Nelle prossime ore sarà ascoltato anche il conducente della vettura, ricoverato in ospedale a Lecce per accertamenti e per i test alcolemici e tossicologici. Intanto è proseguita sui social l’ondata di messaggi di cordoglio in ricordo del 29enne nato a Tirana ma residente a Lecce da tanti anni, appassionato di moto e con un impiego in un consorzio di onoranze funebri.

Domani mattina il rito funebre per l’ultimo saluto di parenti e amici ad “Aldino”, un ragazzo dall’animo gentile che si era fatto amare e ben volere da tutti, ma strappato alla vita troppo presto dal tragico incidente stradale.