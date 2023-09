Incidente tra auto e tir: quattro feriti in ospedale

È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla provinciale 231 nel tratto compreso tra Andria e Canosa di Puglia, nel nord Barese. I mezzi coinvolti sono due: un tir e un'auto.

Su quest'ultima viaggiavano i ragazzi rimasti feriti che provenivano, a quanto si apprende da Orta Nova (Foggia) e che avrebbero un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. Soccorsi dal personale del 118 sono stati trasportati negli ospedali di Andria e Barletta: le loro condizioni non sarebbero gravi, sono stati infatti classificati come codici rossi solo per la dinamica dell'impatto in quanto dopo lo scontro col tir, l'auto si è ribaltata. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale di Canosa, sono intervenuti i vigili del fuoco.