Bomba davanti al negozio di ottica, paura nel Basso Salento

Un ordigno rudimentale, una sorta di bomba, è stato ritrovato stamattina davanti all’ottica Gaetani a Melpignano. L’ottica che si trova in via Castrignano è stata inaugurata solo il 2 giugno.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli artificieri per disinnescare l'ordigno e scongiurare il peggio. Una comunità incredula e sorpresa per un episodio del genere che non era mai successo.

Il sindaco Avantaggiato



«Sulla natura e sulla matrice di questo gesto stanno indagando le forze dell’ordine che cercheranno di mettere luce sull’accaduto. La nostra - dichiara la sindaca Valentina Avantaggiato - è sempre stata una comunità pacifica e un atto del genere non si era mai verificato, siamo tutti un po’ storditi. Attendiamo la fine delle indagini prima di fare qualsiasi ipotesi sulla natura».