Dalla zuffa tra cani alla rissa tra persone: un 41enne finisce in ospedale

Dalla zuffa tra cani alla lite tra i padroni, e un uomo di 41 anni, aggredito con calci e pugni, finisce in ospedale per essere medicato. L’aggressione, dai contorni ancora poco chiari, si è verificata intorno alle 2.30 della notte scorsa nei pressi di un bar su via Colombi a Cavallino.



Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto per le indagini, il 41enne di Cavallino portava a passeggio il proprio amico a 4 zampe quando, nelle vicinanze del bar, quest'ultimo sarebbe stato aggredito da un altro cane. Nel parapiglia l’uomo sarebbe rimasto ferito all’avambraccio dal morso dell’animale, pare di proprietà della titolare del bar, e avrebbe quindi richiesto i soccorsi del 118. Il clima di tensione, però, non si sarebbe calmato, con altri due uomini, due fratelli presenti nel locale, che avrebbero avvicinato il 41enne aggredendolo con calci e pugni.

La corsa in ospedale

All’arrivo dei sanitari del 118, l’uomo è stato medicato e portato in ospedale a Lecce, dove a seguito di ulteriori controlli clinici è stato dichiarato guaribile in circa un mese. Le indagini sull’episodio sono affidate ai carabinieri di Cavallino.