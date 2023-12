Vincenza Angrisano, un bosco per non dimenticarla: ​il primo albero piantato dal primogenito Salvatore

Un bosco intitolato a Vincenza Angrisano, la donna di 42 anni uccisa dal marito il 28 novembre ad Andria: l'area è stata concessa dal Comune al forum per l'ambiente e la salute “Ricorda Rispetta Andria”. È stato proprio Salvatore, il primogenito di Enza, a voler piantumare il primo alberello nel bosco urbano che porterà il nome della mamma, in via Ceruti. Presente anche la sorella.

«Sempre vivo il suo nome»

«Così rimarrà sempre vivo il nome di mia sorella». Lo ha dichiarato Maria Angrisano, sorella di Vincenza la 42enne uccisa dal marito ad Andria lo scorso 28 novembre, a margine della cerimonia di piantumazione di alberi che comporranno il primo bosco urbano della città e che è stato dedicato alla vittima.

«Voglio dire grazie a tutti coloro che ci stanno aiutando», ha continuato stringendo accanto a sé il nipote di 12 anni, figlio maggiore della 42enne. «La presenza di una sorella e di uno dei figli di Enza è molto bella», ha aggiunto la sindaca di Andria, Giovanna Bruno. «La nostra comunità ha condiviso la scelta del forum di dedicare alla memoria di Enza questo spazio che è inteso come riqualificazione, come presa in carico, come prendersi cura», ha concluso la prima cittadina spiegando che «questo seme piantato in terra, una volta morto poi germoglia e germoglia a vita eterna che è vita di speranza».