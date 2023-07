Incendio nel bosco, candair al lavoro e le aziende agricole mettono a disposizione mezzi e acqua

Un vasto incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio in località Viglione a Santeramo in Colle dove ha divorato diversi ettari di bosco perché sta interessando più fronti e le fiamme lambiscono il vicino bosco di Parata. Sul posto da terra stanno operando, al momento, complessivamente, con dieci mezzi, una ventina di squadre tra operatori del servizio anti incendio dell'Arif (l'agenzia regionale per l'irrigazione e la forestazione), vigili del fuoco, forestali, protezione civile, polizia locale e volontari.

Alcune aziende agricole private della zona, riferisce l'Arif, hanno messo a disposizione mezzi agricoli e acqua.