L'incendio distrugge l'oasi della biodiversità: 10 anni per ricostruire l'habitat per flora e fauna

Brucia un'Oasi della Biodiversità: ci vorranno dieci anni per ricostruire l'habitat. La Puglia continua a bruciare: numeorsi gli incendi scoppiati nelle ultime ore che hanno devastato il territorio in diverse zone dal Nord al Sud della Regione.

Uno di questi ha devastato una delle zone più estese e preziose della biodiversità di 3Bee: è quello che è scoppiato a Palombaio, frazione di Bitonto (Bari) nel pomeriggio di ieri, 19 luglio. Questo incendio ha avuto un impatto notevolmente negativo sulla biodiversità locale - fanno sapere da 3Bee - . La distruzione di risorse vitali e dell'intero habitat ha influito notevolmente sulla flora e fauna selvatica che l'Oasi ospitava: nelle più recenti piantumazioni 3Bee ha messo a dimora - come da studio e analisi preliminare - alberi nettariferi a fioriture scalari delle specie più comuni quali meli, peri, ciliegi selvatici e frassini. Oltre alla perdita di vita animale e vegetale l’incendio ha danneggiato anche la biodiversità microbica del terreno e la siccità peggiorerà la situazione.

Questo segna un triste capitolo nella lotta per la conservazione del nostro ambiente: si stima che l'habitat, ora decimato, richiederà almeno 10 anni per rigenerarsi. Al centro di questo progetto c'è la figura del "Grower", un coltivatore che è stato il custode di quest'Oasi della Biodiversità: Giuseppe Sannicandro dell’Associazione no profit Regen.

Il piano di recupero di 3Bee prevede la messa a dimora di nuove piante da nettare, al fine di aiutare la natura a riprendersi dalla devastazione, ma le operazioni di ripristino dell’area saranno purtroppo possibili solo a partire dall’autunno prossimo. Nel frattempo, ogni volta che un'Oasi verrà bruciata, 3Bee ne andrà a creare una nuova, grande il doppio. L'obiettivo è arrivare a oltre 10.000 Oasi create in meno di due anni.