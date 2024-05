Codice interno, interrogato Olivieri. «Ha chiarito i rapporti con i soggetti indicati nelle contestazioni»

Giacomo Olivieri ha raccontato la sua verità. Su sua richiesta, il marito dell'ex consigliera comunale di Bari, Maria Carmen Lorusso, è stato interrogato ieri, negli uffici della procura di Bari, dai pm della Dda, Fabio Buquicchio e Marco Dagostino, che hanno seguito la maxi inchiesta "Codice interno".

L'accusa di voto di scambio

Olivieri, attualmente in carcere a Lanciano con l'accusa, tra le altre, di voto di scambio politico mafioso, "ha cercato - come spiega il suo legale, l'avvocato Luca Castellaneta - di chiarire i rapporti con i soggetti indicati nelle contestazioni. Si è reso disponibile a rendere ulteriori chiarimenti sulle altre circostanze".

Olivieri, nell'interrogatorio di garanzia dello scorso 29 febbraio, si era avvalso della facoltà di non rispondere ma aveva reso dichiarazioni spontanee. L'ex consigliere regionale, durante la campagna per le comunali baresi del 2019, avrebbe procacciato voti per conto di Maria Carmen Lorusso, ai domiciliari insieme al padre, l'oncologo Vito, comprandoli anche all'interno dei clan mafiosi.