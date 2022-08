Appicca l'incendio al lido mentre i bagnanti pranzano: paura nello stabilimento

Un incendio in un lido a Salve, Torre Pali. Era in corso - secondo quanto denunciano i gestori - una piccola manifestazione contro le attività turistiche in riva al mare quando un gruppo di malviventi ha provato a dare fuoco alla struttura, appiccando un rogo dal retro. Secondo quanto è stato raccontato, molte famiglie in quel momento erano a pranzo nel ristorante.

Al vaglio le riprese delle telecamere

Una telecamera ha registrato l'incendio ma non è chiaro se sono stati ripresi i malviventi che hanno appiccato il rogo.