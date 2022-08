Incendio a Zollino, le fiamme minacciano il cimitero

Mezzogiorno di fuoco a Zollino. Un incendio si è sviluppato in una campagna incolta confinante con il camposanto. L'intervento dei Vigili del Fuoco di Maglie ha evitato che le fiamme entrassero all'intero del cimitero. Il fuoco ha rasentato i giardini di molte casa che si affacciano sulla trafficatissima via Stazione e la paura è stata veramente tanta fra i residenti.

La protesta dei residenti

La gente protesta ed accusa l'amministrazione comunale si disattenzione nella gestione del territorio. L'assessore Salvatore Presente, invece, comunica che le pulizie sono state fatte in una parte del territorio, mentre per la restante parte non sarebbero state trovate imprese disponibili.