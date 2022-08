Incendio distrugge due mezzi della società di raccolta rifiuti. Indagano i carabinieri. Due mezzi della società Gial Plast-SiEco, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti ad Andria, nella Bat, sono stati distrutti da un incendio divampato all'alba nel deposito in via Vecchia Barletta.

L'incontro in prefettura

Sull'episodio indagano i carabinieri e i vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme. In mattinata è stata poi convocata in prefettura una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, presieduta dalla prefetta Rossana Riflesso, sulla situazione della sicurezza sul territorio provinciale e in particolare sul rogo ai mezzi della ditta di rifiuti. Dall'incontro è emerso l'impegno ad intensificare l'attività di vigilanza e controllo del territorio e i livelli di sicurezza, rassicurazione sociale e vivibilità urbana. Da parte della sindaca di Andria, inoltre, è stata rinnovata la disponibilità ad implementare i sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale.