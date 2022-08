Il volontario della protezione civile chiede scusa: «Ho sbagliato, non sono un piromane»

Ha ammesso la propria responsabilità e ha chiesto scusa Vincenzo D'Alba, l'operatore della Protezione civile di 53 anni ai domiciliari da tre giorni con l'accusa di aver appiccato il fuoco che ha distrutto il 2 agosto scorso oltre un ettaro e mezzo di superficie boschiva nel comune di Palmariggi (Lecce). Nel corso dell'interrogatorio di garanzia questa mattina davanti al gip ed al proprio legale, l'uomo ha chiesto scusa, asserendo «di attraversare un momento di profondo disagio e di non sapere spiegare neppure a se stesso il gesto compiuto», ma di non essere un piromane e che si trattava della prima volta. L'uomo, incastrato dalle telecamere, è stato arrestato dai carabinieri per il reato di incendio boschivo doloso.