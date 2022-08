Auto divorata dalle fiamme nella notte: è di un operaio. Si indaga

Nella notte, attorno alle 2.30, a Casalabate (marina di Trepuzzi) un'auto è stata divorata dalle fiamme. In via Dell'Ofiura ha preso fuoco il vano motore della Fiat Croma parcheggiata pochi minuti prima da un operaio di 49 anni, di Squinzano. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Trepuzzi per stabilire se si sia trattato di un corto circuito innescato dal malfunzionamento dell'impianto elettrico oppure se si sia trattato di un incendio doloso.