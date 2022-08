Bari, incendio alla zona industriale: le fiamme dai pannelli fotovoltaici

Fiamme alte , poco dopo mezzogiorno, all’interno dello stabilimento Sud Montaggi nella zona industriale di Bari. Un violento incendio avrebbe avuto come "innesco" alcuni pannelli fotovoltaici sul lastrico solare, forse a causa di un cortocircuito.

I fatti

Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri di Modugno per mettere in sicurezza l'azienda e ricostruire l'accaduto. Ancora sconosciuta l’entità dei danni causati dal fuoco. Non si sa se siano andati bruciati anche materiali all’interno dell’azienda attiva nel settore dell'impiantistica e delle costruzioni edili. Il denso fumo causato dal rogo si è propafato fra la zona industriale di Modugno e i quartieri della periferia barese di San Paolo e Palese.