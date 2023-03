Roseto: dimissioni bis e definitive: lascia la direzione generale dell'Asl di Brindisi

Dimissioni bis. Atto secondo. Nuovo passo indietro e stavolta definitivo. Il manager Flavio Roseto nel pomeriggio ha comunicato al gover natore della Regione Puglia Michele Emiliano e all'assessore regionale alla Sanità Rocco Palese la decisione irrevocabile di lasciare l'incarico di direttore generale dell'Asl di Brindisi, carica che ricopriva da poco più di un anno.

La vicenda

L’ormai ex dg aveva già presentato le proprie dimissioni, affidando ad interim l’incarico al direttore amministrativo Andrea Chiari, per motivi personali ma dopo appena 48 ore aveva fatto marcia indietro. Da allora, tuttavia, non ha mai ripreso possesso del proprio posto, visto che sulla delibera di nomina erano ancora in corso una serie di valutazioni, di concerto con l'Avvocatura della Regione Puglia. Approfondimento che non ha più ragione d'essere, alla luce delle nuove e definitive dimissioni presentate dallo stesso Roseto e motivate, esattamente come le prime, con ragioni di carattere personale.