Sanità, lettera congiunta a Roseto dopo le dimissioni: «Chiediamo e auspichiamo un suo dietrofront»

«E' con profondo rammarico che abbiamo appreso la decisione di Flavio Roseto di lasciare la guida dell'Asl di Brindisi». A parlare, attraverso una nota congiunta il presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e i consiglieri regionali Maurizio Bruno e Mauro Vizzino.

Il commento

«In questi mesi - aggiungono - abbiamo avuto modo di apprezzarne le doti professionali ed umane indiscusse, nel tentativo di mettere ordine in un ambiente difficile, ulteriormente falcidiato dall'emergenza Covid. Nella consapevolezza che la situazione sanitaria attraversa una fase particolarmente critica, siamo uniti e quanto mai convinti nel chiedere un ulteriore sforzo a Roseto garantendo il nostro pieno sostegno».È quanto sottolineano in una nota congiunta Antonio Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi; Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi; e i consiglieri regionali Maurizio Bruno e Mauro Vizzino. «Ognuno di noi, a proprio modo e per quanto di competenza, farà la sua parte - assicurano - le Istituzioni saranno vicine al direttore generale e si impegneranno ancor di più per far operare, l'intero comparto sanitario, con maggiore serenità. Sentiamo il dovere di essere accanto a lui in questo momento e, con convinzione e consapevolezza, chiediamo e auspichiamo fermamente che ritiri le sue dimissioni». «Il nostro impegno concreto - concludono - sarà quello di sostenerlo e di lavorare al suo fianco per garantire il diritto alla salute, come sancito dalla nostra Costituzione. Il nostro obiettivo comune è quello di consentire che tutti, dal direttore agli operatori, possano lavorare in perfetta sinergia e sintonia, senza pressioni né compromessi al ribasso, per il bene dell'intera comunità brindisina».