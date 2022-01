A Bisceglie un punto nascita per pazienti positive al covid. Quattro i posti letto destinati dalla Asl

Posti letto per le partorienti positive al covid. Sono quattro quelli previsti dalla Asl Barletta-Andria-Trani che ha disposto l'attivazione di un punto nascita riservato alle pazienti affette da Covid nell'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie con 4 posti letto disponibili.

La situazione attuale

Allo stato, nel reparto di Ostetricia Covid, è ricoverata una sola paziente 38enne, trasferita da Barletta a Bisceglie. All'attivazione dei posti letto riservati alle gestanti si aggiungono anche gli 8 posti letto di anestesia e Rianimazione di recente realizzazione. Al momento sono cinque i pazienti ricoverati nel reparto di Rianimazione.

«Rimane alta la pressione esercitata sia in Area Medica che negli altri reparti Covid di Cardiologia, Malattie Infettive, SubIntensiva e Pediatra», dicono dall'Asl. «Stiamo profondendo ogni sforzo organizzativo, umano e professionale - commenta Alessandro Delle Donne, commissario straordinario Asl Bat - per reggere l'urto di questa nuova ondata di Covid anche nella sesta provincia pugliese. Occorre essere ancora prudenti ma fiduciosi in quanto in primo luogo con le vaccinazioni ed il grande senso di responsabilità mostrato dai cittadini pugliesi e della Bat, contiamo di poter continuare ad arginare gli effetti del Covid».