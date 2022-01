Boom di casi covid tra le partorienti: il reparto non riesce ad accoglierne altre. Servizio a rischio

Il covid non risparmia neanche le partorienti e mette in difficiotà gli ospedali. Il reparto covid di Ostetricia del Policlinico di Bari è pieno ed è in grande difficoltà.

L'ospedale barese non riesce a far fronte al numero delle pazienti

E' in grande difficoltà il reparto di Ostetricia del Policlinico di Bari a cuasa dell'alto numero di partorienti affette da covid ricoverate. Il reparto è già oltre la capacità massima di pazienti da assistere ed è l'unica struttura pubblica, al momento, ad accettare partorienti positive al Covid. Il caso è stato segnalato al dipartimento Salute della Regione Puglia che sta cercando di individuare una soluzione rapida per evitare interruzioni di servizio. Sono 13 le donne positive al Covid ricoverate, i posti letto previsti sono invece otto. Quindi è stato necessario inserire posti letto aggiuntivi.