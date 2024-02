Quanto hanno perso i Comuni per la pandemia? Il bilancio delle spese

Quanto è costata la pandemia alle grandi città italiane? In tutto oltre due miliardi di euro. Lo svela il Centro Studi Enti Locali con un rapporto ad hoc che fa riferimento a tutte le spese per dispositivi di protezione individuale e tutti gli investimenti per fronteggiare il covid-19 negli anni più duri. "Risorse che sono state compensate dal Governo attraverso lo strumento del cosiddetto “fondone” e sulle quali la Ragioneria generale dello Stato sta tirando le somme per vedere chi ha avuto più del dovuto e deve quindi restituire le risorse eccedenti, e chi invece è a credito e riceverà ulteriori rimborsi", spiega l'istituto di ricerca. L'elaborazione riguarda i comuni italiani con più di 150mila abitanti ed è basata su dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in termini pro-capite. Le grandi amministrazioni sulle cui casse il Covid-19 ha colpito più duramente sono state, nell’ordine: Venezia, in cui la pandemia è costata l’equivalente di 703 euro a cittadino, Milano (486 euro a testa) e Firenze (246 euro). In Puglia Bari ha perso 33 milioni di euro, Taranto 12 milioni di euro.

Lo studio

Dai risultati del conguaglio, emerge che i fondi compensativi assegnati dallo Stato alle principali città italiane per evitare la paralisi delle funzioni fondamentali, sono stati nella maggior parte congrui rispetto alle effettive necessità.

Le uniche grandi città in cui sono state incamerati rimborsi insufficienti - spiega il Centro - sono: Reggio Emilia, Messina e Padova. Reggio Emilia è risultata essere in deficit per poco meno di 2,4 milioni di euro, a fronte di quasi 13 milioni di fondi compensativi già intercettati. A Palazzo Zanca, sede del comune dello Stretto, arriveranno 2,1 milioni aggiuntivi rispetto ai 12,5 già ottenuti a suo tempo. Ammonta invece a 1,4 milioni il deficit risultante dalle certificazioni inviate dal comune di Padova, che in prima battuta aveva ottenuto rimborsi di poco inferiori a 25 milioni.

Ma quali sono le voci prese in considerazione per calcolare il “costo del Covid” per ogni comune? Le principali voci prese in considerazione nelle certificazioni inviate da ogni ente al Mef riguardano – sul fronte costi – l’acquisto dei dispositivi per assicurare il distanziamento sociale, la sanificazione degli ambienti e le spese legate alle corse aggiuntive nel servizio di trasporto urbano ed extra-urbano per garantire la riapertura delle scuole.

I calcoli

Quanto alle mancate entrate, si è tenuto conto dei minori introiti derivanti dalle restrizioni anti-pandemiche di tributi come l’Imu, l’imposta di soggiorno o la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. In termini assoluti, la città in cui il conto del Covid è stato più salato in assoluto è Milano (oltre 650 milioni), che è seguita da Roma (quasi 370 milioni) e Venezia (177 milioni). Importanti anche le mancate entrate e le spese registrate da Torino (145 milioni) e Palermo (143 milioni).

ENTE Costi/mancate entrate totali

Dato pro-capite

BARI -33.871.622 -107

BOLOGNA -69.421.145 -179

BRESCIA -25.313.057 -129

CATANIA -30.042.993 -100

FIRENZE -89.056.594 -246

GENOVA -85.993.883 -153

LIVORNO -13.175.911 -85

MESSINA -26.796.204 -121

MILANO -656.164.792 -486

MODENA -20.113.513 -109

NAPOLI -65.378.202 -71

PADOVA -34.251.573 -166

PALERMO -143.177.335 -225

PARMA -20.552.291 -105

PERUGIA -14.437.510 -89

PRATO -15.659.552 -80

RAVENNA -13.828.479 -89

REGGIO DI CALABRIA -16.915.328 -98

REGGIO NELL'EMILIA -16.217.839 -95

ROMA -369.095.922 -134

TARANTO -12.118.697 -64

TORINO -145.181.485 -171

VENEZIA -177.161.512 -703

VERONA -37.284.869 -146

Elaborazione di Centro Studi Enti Locali basata su dati RGS