Covid, nuova variante ipermutata in arrivo dal Sudafrica. I virologi: «Va monitorata e tenuta sotto controllo»

È stata scoperta in Sudafrica, dallo stesso gruppo di scienziati che per primi hanno rilevato Omicron, una nuova variante di Sars-Cov-2, che è già stata identificata con la sigla Ba.2.87.1. «Sono stati depositati 8 genomi di un nuovo lignaggio di Sars-CoV-2, con più di 100 mutazioni, dal Sud Africa. Questo è probabilmente il lignaggio più divergente identificato quest'anno», spiega Tulio de Oliveira, direttore del Centro per la risposta alle epidemia e l'innovazione alla Stellenbosch University, che l'ha identificata.