Fermata di emergenza e torce accese nella raffineria Eni di Taranto. Con conseguenti fumate nere che hanno invaso il cielo di Taranto. La problematica nell'impianto proprio alla periferia del capoluogo jonico si è manifestato dalla fine della scorsa notte. Secondo quanto si apprende da fonti sindacali, si sarebbero verificati dei disservizi nell’impianto ed è scattata la fermata. Conseguentemente sono state aperte le torce per motivi di sicurezza e soprattutto per abbassare la pressione dell’intero sistema. L’apertura delle torce ha determinato emissioni visibili anche a distanza. Secondo le stesse fonti, ora dovrebbe essere necessario qualche giorno perché la raffineria riparta.

L'indiscrezione

Altre fonti sindacali, precisano che é venuta a mancare l’energia alla sottostazione elettrica 1 della raffineria e questo ha mandato tutto in blocco. Alcuni impianti erano già in fermata, dopo quest’evento la fermata si è estesa a tutto il complesso, ma l’azienda è già al lavoro per il ripristino. Bloccata anche l’area strumenti che, dalla sala controllo, serve all’apertura e chiusura delle valvole. Ora il controllo in corso riguarda anche questa parte della raffineria. Si sarebbe inoltre verificato un principio di incendio, pare ad una delle valvole, che però sarebbe subito rientrato e neutralizzato.