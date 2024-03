Itabus: nuove corse per la Puglia. E l'emergenza frana si supera viaggiando in treno + bus. Tutti i quattro collegamenti

Itabus: nuove corse per la Puglia. E l'emergenza frana si supera viaggiando in treno + bus: quattro collegamenti giornalieri. Crescono i collegamenti targati Itabus, società di trasporto su gomma a lunga percorrenza che dallo scorso maggio è entrata a far parte del gruppo Italo. L'obiettivo del network è quello di aumentare la capillarità delle corse e aumentare la frequenza delle corse che raggiungono quota 2200 in tutto il Paese grazie ad un aumento del 40% del chilometraggio e l'introduzione di 200 nuove partenze per un totale di 500 collegamenti giornalieri da oltre 85 località italiane.

Collegamenti da e per la Puglia

Agli 8 collegamenti giornalieri che collegano Roma con Bari, si aggiungono 4 collegamenti con Taranto connessa anche con le città di Bologna, Firenze, Milano e Bergamo. Anche Napoli incrementa il numero di servizi verso la Puglia con 2 partenze al giorno per Taranto e 2 per Bari, Lecce e le altre città della costa adriatica pugliese (Fasano, Ostuni , Monopoli, Andria, Brindisi). In espansione i collegamenti in Calabria: Cosenza triplica il numero di partenze giornaliere, Catanzaro si aggiunge alla rete Itabus con un collegamento notturno verso tutte le principali città del centro-nord Italia, introdotti servizi verso la Sicilia e verso la Puglia.

Emergenza frana

Italo mette a disposizione quattro collegamenti treno + bus al giorno, effettua insieme ad Itabus (società del gruppo Italo dallo scorso maggio) per fronteggiare l'emergenza sulla linea Caserta - Foggia, attualmente sospesa tra Ariano Irpino e Benevento in seguito ad una frana. Lo rende noto il gruppo, spiegando che Itabus attende i viaggiatori del treno Italo a Benevento per proseguire la corsa fino a Bari. Per chi invece parte dalla Puglia, bus a Bari Centrale che arriva alla stazione di Benevento da dove parte Italo. In aggiunta, ci sono quattro collegamenti sulla Roma-Bari e tre sulla Napoli-Bari effettuati dagli autobus di Itabus per l'intero tragitto.

Le altre tratte

Le grandi città saranno collegate con le più importanti realtà turistiche, gli snodi infrastrutturali e i piccoli centri. Un implementazione della frequenza sulle principali direttrici tra cui la Roma - Napoli (48 collegamenti al giorno), Roma - Bologna (36 servizi al giorno, garantendo un viaggio ogni ora su entrambe le direzioni), e Roma - Firenze (32 servizi al giorno), Roma - Milano 20 ogni giorno, raddoppiate rispetto al passato) e Napoli - Firenze (28 giornalieri). Si aggiungono poi servizi tra Napoli/Roma e le città del Veneto portando a 12 i collegamenti giornalieri da/verso Venezia e Padova.