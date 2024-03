Vacanze di Pasqua: garantiti treni e bus di collegamento per la Puglia. Ecco il piano di Trenitalia

Pasqua in Puglia: scatta il piano di collegamenti di Trenitalia per le festività. Garantiti treni Alta Velocità e Intercity da e per la Puglia. Garantiti anche bus sostitutivi da Lecce, Bari, Foggia verso Benevento e Roma (e viceversa) a seguito dall’interruzione per una frana sulla linea Foggia-Benevento. Inoltre, alcuni treni Intercity saranno instradati su percorsi alternativi. Più di 100 addetti all’assistenza forniranno informazioni utili alla clientela su bus sostitutivi e percorsi alternativi nelle stazioni di Roma Termini, Bari Centrale, Lecce, Foggia, Benevento e Caserta.

Il servizio informazioni

I clienti che sono registrati al servizio di smart caring riceveranno preventivamente tutti i dettagli del proprio viaggio attraverso SMS/e- mail. Ulteriori informazioni sono disponibili su app di Trenitalia, sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, canali social e web del Gruppo FS Italiane, numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, self-service e agenzie di viaggio convenzionate.