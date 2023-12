Collegamenti diretti dalle periferie e navette park and ride potenziate fino alle 3 del mattino. L’Amtab ha predisposto il piano mobilità per raggiungere piazza Libertà, dove si terrà il concertone di fine d’anno a Bari, senza utilizzare l’auto e quindi senza intasare il centro.

Il piano prevede l’attivazione di collegamenti speciali dai quartieri San Paolo, San Pio, Ceglie e Carbonara e Torre a Mare con prime corse a partire dalle ore 19 e ultime corse alle 2 e 40 del mattino. I bus da Torre a Mare partiranno con una frequenza di 40 minuti da via Fenica per poi percorrere via Bari, strada detta della Marina e il lungomare fino a via Carulli e piazza Moro. Quelli da San Pio partiranno da via della Lealtà con frequenza ogni quaranta minuti e percorreranno via Caravella, via Napoli a Santo Spirito, attraverseranno Palese per poi raggiungere piazza Moro. I bus che partiranno dal San Paolo avranno sempre una frequenza di 40 minuti e inizieranno il percorso da via Trentino Alto Adige fino a piazza Moro ed infine i bus in partenza da Ceglie, dall’istituto Agronomico Mediterranneo proseguiranno per Carbonara per poi raggiungere il Petruzzelli, sempre con frequenza ogni quaranta minuti.

Verranno istituite quattro fermate provvisorie in via De Rossi all’altezza del numero civico 32 e del numero 114, in via Carulli davanti al numero 94, in via Cognetti al Petruzzelli.

Le navette

Per quanto riguarda invece le navette, il servizio notturno per piazza Libertà inizierà alle 20 e 30 per terminare con ultime corse alle 3 del mattino. Previste modifiche ai percorsi: la navetta A partirà da corso Vittorio Veneto e raggiungerà con frequenza ogni otto minuti piazza Moro. La navetta B partirà da Pane e pomodoro e si fermerà in via Cognetti all’altezza del Petruzzelli, con frequenza ogni cinque minuti. Stesso percorso per la navetta AB (circolare) che però transiterà ogni venti minuti. La navetta C partirà da Largo Due Giugno e terminerà la sua corsa al Petruzzelli con frequenza ogni otto minuti. Ed infine la navetta E partirà dal Polipark e raggiungerà piazza Moro con frequenza ogni 15 minuti. Al fine di limitare l’eventuale disagio all’utenza, l’Amtab ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante la manifestazione in oggetto.

Con l’attivazione delle navette anche le aree di sosta resteranno aperte fino alle 3 del mattino, fruibili con formula park and ride al costo di un euro più 30 centesimi a passeggero, diverso dal conducente. La vendita dei biglietti sarà effettuata nelle aree di sosta per le navette dei Park & Ride e dai conducenti degli autobus per i collegamenti da e per i quartieri. È possibile acquistare i biglietti anche attraverso il “Paga con sms” oppure online con la “Muvt App”.

L’invito dell’amministrazione è sempre lo stesso: lasciare l’auto a casa ed usufruire dei mezzi pubblici per raggiungere piazza Libertà per assistere al concertone di fine d’anno. Sul palco si esibiranno tre artisti: Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta. Per l’occasione dalle 00.01 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio scatterà il divieto di transito in tutte le strade che saranno interessate dal concertone, quindi corso Vittorio Emanuele, le traverse con via Piccinni, via Villari, via Lombardi, e, ad eccezione dei residenti del centro storico e dei bus Amtab, anche su corso Vittorio Veneto tra largo Fraccacreta e piazza Massari, corso De Tullio, piazzale Colombo, lungomare Imperatore Augusto e lungomare Di Crollalanza tra piazza Eroi del Mare e piazza IV novembre.