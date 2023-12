Intramontabile. Che, poi, sarebbe ciò su cui dovremmo puntare ai saldi. Ovvero un capo o un accessorio che si possa utilizzare anche il prossimo anno, dandosi virtualmente una pacca sulla spalla per la bella impresa economica realizzata: spendere meno e indossare di più. Premesso che ogni scusa è buona per fare shopping, un pensierino ad acquistare uno smoking, rivisto, corretto, scevro da ogni ingessatura, magari sexy, bisognerebbe farlo. Le proposte sono tante.

IL CLASSICO

E si tratta, sì, anche di un completo che non passerà mai di moda, che risolve tantissimi look, soprattutto in caso di eventi, cocktail, ricorrenze, cene, ma anche per giornate di lavoro in cui si vuole avere un’allure diversa. Come accessori basta poco: nell’ultimo caso, meglio rimanere low profile e puntare su scarpe stringate o su una decollete con un tacco non troppo svettante e, poi, su un cappotto da appoggiare come un abbraccio sulle spalle. Nella prima situazione, via di stiletti e scarpe o sandali gioiello, di orecchini chandelier e di pochette rigorosa e di uno chignon spettinato ad arte. Si accettano scommesse: sarete le più ammirate ed eleganti delle feste, ché tanto che terminino con l’epifania è solo un falso mito, vero? Le passerelle offrono molti spunti d’ispirazione. I prezzi, sconti a parte, potrebbero non essere sempre accessibili, ma prendere esempio non costa nulla, salvo, poi, creare un outfit low cost, ma di sicuro impatto.

L’ISPIRAZIONE

L’idea di Dolce&Gabbana, per iniziare, è molto interessante: giacca e pantaloni sono severi, lineari, sembrano rubati al guardaroba di lui. (3.750 euro)

L’unica divagazione è l’applicazione di una grande rosa di raso sul rever, ma è tono su tono e passa in qualche modo in secondo piano. Però il reggiseno che spunta grazie al capospalla portato a pelle crea quella perfetta crasi tra femminile e maschile che affascina. Al reggiseno si può sostituire una bralette ed è consigliato a chi non è troppo prosperosa.

Valentino lo trasforma, lo disintegra per poi ricomporlo, azzerando ogni potere dell’uomo, che si potrebbe nascondere ancora tra le pieghe di questi capi, nel nome di una disincantata bellezza di ragazza. (La cravatta 200 euro)

Lei ruba una giacca del suo fidanzato o di suo padre, la mixa con short in pizzo che sono poco più che culotte, cammina sicura in un paio di anfibi e, poi, aggiunge il tocco di una cravatta smilza e nera, che è stato, peraltro, il leitmotiv della collezione della maison. Tutto cambia significato. Esattamente quello che aveva in mente Yves Saint Laurent quando inventò il suo completo icona e fece scandalo. Lo stilista diceva che lo smoking era «un capo indispensabile per le donne. Un abito di stile, non alla moda, perché la moda svanisce, lo stile è eterno». Il suo modello non era affatto una copia di quello da uomo ed era arricchito di forme e dettagli femminili. Chi lo ha succeduto alla guida della casa di moda non ha dimenticato la sua lezione ed ecco che, ora, Anthony Vaccarello lo rivede con pantaloni dritti che seguono i fianchi, giacca in velluto dalle spalle spropositate e una stola vedo non vedo che sembra una cappa di un antico e misterioso cavaliere. (3.590)

LE RIVISITAZIONI

Linee pulite e asciutte e il papillon come diceva il Grande Gatbsy: è il modello proposto da Zara, decisamente più abbordabile (Giacca 99,95 euro, pantalone 79,95 euro

Se, poi, non si ha alcuna voglia di indossare i pantaloni, non c’è problema: può bastare la giacca dello smoking. Un po’ over, in modo da fungere da vestito mini, e magari leggermente avvitata, in modo da segnare il punto vita, come visto nello show di Alexander McQueen, dove le variazioni sul tema, comunque, non sono mancate. (4.800 euro)

La scelta, insomma, è ampia e va ricordato che lo smoking non è un unico pezzo e indossarne una parte, magari con un maglione morbido, o con un jeans non è reato. Anzi, moltiplica le funzioni d’uso del proprio guardaroba. Sì, sarebbe decisamente il caso di darsi quella virtuale pacca sulle spalle.