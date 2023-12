Bus a un euro (gratis per i bambini) durante le feste

Dalla collaborazione tra Confcommercio, Comune e Azienda Servizi Vari, parte “Bitonto circolare”, progetto che punta a promuovere la mobilità sostenibile incentivando l’uso di mezzi alternativi all’automobile, a partire dagli autobus urbani.

Per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio sarà possibile usufruire, al prezzo di un euro (gratuito per i bambini alti sino a un metro) delle due linee cittadine di trasporto pubblico locale: la rossa, con il primo pullman alle 7.20 e l’ultima corsa alle 19.10; la verde, con start alle 6.45 e chiusura alle 19.10. Per l’occasione, gli autobus saranno decorati con speciali vetrofanie a tema natalizio e dalle musiche tipiche del periodo. Sarà possibile munirsi di biglietto sia nei punti convenzionati sia su Drop Ticket. Un’iniziativa che nasce dalla constatazione che molti cittadini non sono neanche a conoscenza della presenza di autobus urbani e dalla consapevolezza degli impatti ambientali, sociali ed economici associati all'uso dei veicoli privati, tra cui l'inquinamento atmosferico e acustico, la congestione stradale, gli incidenti, il deterioramento delle aree urbane a causa dell’alto numero di auto e il consumo di territorio dovuto alla costruzione di strade e infrastrutture.

Il commento

«Il progetto - spiega Cristina Lovascio, presidente della delegazione di Bitonto di Confcommercio - affronta la sfida della mobilità sostenibile in una città in cui il trasporto pubblico è sottoutilizzato per la scarsa segnalazione di percorsi e fermate e la totale assenza di sensibilizzazione. L’obiettivo, oltre a coinvolgere i più piccoli, è ottimizzare l’interazione tra attività commerciali, logistica e trasporto, con la definizione di percorsi dedicati alle zone dello shopping. Percorsi che terranno conto anche del tradizionale mercato del martedì». Il progetto ha trovato sin da subito il parere favorevole dell’amministrazione, conferma l’assessore Cosimo Bonasia: «Abbiamo sposato l’idea perché è nostra volontà promuovere una mobilità più salutare per l’uomo e l’ambiente. Ma questa sensibilità non deve caratterizzare solo il periodo natalizio, ma tutto l’anno. Per questo, siamo al lavoro su nuovi percorsi e fermate, parcheggi e convenzioni con attività commerciali al fine di ridurre la congestione del traffico cittadino e liberare spazi per i pedoni».

«Saranno distribuite delle brochure - annuncia infine l’assessore - da cui sarà possibile, tramite codice Qr comprendere percorsi e fermate e acquistare il biglietto online»