Teatro, musica, escursioni e riti: ecco cosa fare stasera in Puglia. La carrellata di eventi

Il bel tempo e le temperature decisamente fuori stagione invitano a trascorrere una serata fuori casa tra musica, teatro, riti e feste. Tanti gli eventi previsti per questo sabato - 3 febbraio - a cominciare dallo spettacolo “Così è (se vi pare)” con Milena Vukotic e Pino Micol in scena al teatro Fusco di Taranto. Per gli amanti della giornata all'aria aperta invece oggi e domani (4 febbraio) nel brindisino è possibile partecipare a delle escursioni in bicicletta. Non mancano gli appuntamenti con i riti e le feste organizzati nel Salento.

Ecco allora cosa fare stasera in Puglia. Scorri le slide per scoprire tutti gli eventi