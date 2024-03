Avete già qualche idea su come trascorrere il sabato sera in Puglia? L'intero territorio offre una serie di eventi - dalla musica al teatro, dal dj set alle escursioni al food - tra cui sceglie in base ai propri gusti. A Lecce il Politeama Greco accoglie lo spettacolo di Massimo Ranieri, a Ostuni concerto a lume di candela. Ecco allora cosa fare stasera in Puglia.

Scorri le slide