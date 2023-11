San Martino riscalda le piazze del Salento tra piatti della tradizione e buon vino. A Matino Nina Zilli, a Taranto Manuela Villa. Cosa fare stasera in Puglia

Sabato sera di festa in Puglia quello dell'11 novembre: nel Salento si festeggia San Martino con una serie di iniziative da non perdere. Vino, castagne e musica live saranno i protagonisti della serata in piazza e nei locali. Ma non solo: non mancherà l'appuntamento col teatro e con i concerti. A Matino, in provincia di Lecce, il sassofonista Raffaele Casarano incontra Nina Zilli. Cosa fare stasera in Puglia? Ecco un carrellata di eventi.

