Aereo perde pressione all'impianto idraulico: atterraggio con il piano d'emergenza a Brindisi

Allerta presso l'aeroporto del Salento a Brindisi per un volo in arrivo da Milano Linate della compagnia Ita Airwais che poco prima dell'atterraggio, previsto per le 16.10 di oggi, ha comunicato alla torre di controllo di aver registrato una perdita di pressione dell'impianto idraulico del carrello. Per fortuna, l'aeromobile è riuscito ad atterrare senza alcuna conseguenza per i passeggeri, facendo comunque scattare un piano d'emergenza che ha visto schierare sulla pista i Vigili del fuoco della sede aeroportuale e del Comando provinciale.

Cosa è successo

Era stato il comandante del volo AZ1641 a segnalare una probabile necessità (una volta a terra) di essere trainato fino al parcheggio del gate di arrivo a causa del guasto.

Invece, l'aereo è riuscito a compiere tutte le fasi di atterraggio in propria autonomia, seguite con attenzione dalle squadre di soccorso. Lo stesso velivolo doveva ripartire intorno alle 17.30 con destinazione Milano-Linate, ma quanto accaduto ha portato ad annullare il volo AZ164 per verifiche tecniche, facendo nascere qualche disagio per tutti coloro che avevano già effettuato il check-in per l'imbarco. La compagnia ITA Airwais ha immediatamente segnalato quanto accaduto ai passeggeri, mettendo poi a disposizione dei pullman per raggiungere l'aeroporto Karol Wojtyla di Bari dove in serata, alle 20.20 e alle 21.30, sono stati programmati due voli con destinazione Milano-Linate.