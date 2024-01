Collegamenti che lasciano a desiderare, coincidenze che non coincidono, tempi di attesa appartenenti a epoche pre-industriali e chi più ne ha più ne metta. Nel bel mezzo della battaglia per evitare l’isolamento dello scalo aeroportuale di Brindisi, per evitare che sia privato dei voli più importanti verso mete nazionali ed europee, sono diverse anche le segnalazioni legate alle criticità dei mezzi pubblici utilizzati da chi preferisce non prendere l’auto per spostarsi dall’aeroporto, in entrata o in uscita.

I voli



Eppure, non più di due giorni fa, davanti alla minaccia dell’ennesimo taglio di un volo per Milano da parte di Ita Airways, era stato proprio il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva a sottolineare le priorità, e cioè che «il Salento e le sue città condividono la sfida della crescita futura dell’ aeroporto , che deve essere meglio collegato alla provincia, consentendo a chi atterra di non doversi sottoporre a lunghi viaggi per collegarsi al resto del territorio».

Chi arriva da Bologna il sabato sera, ad esempio, perde, per soli 5 minuti, la navetta che la Sita mette a disposizione per raggiungere Lecce. L’aereo infatti arriva alle 21.55 mentre l’autista ha l’obbligo di partire alle 21.50. E se si cercano delucidazioni al telefono, è praticamente impossibile raggiungere il servizio clienti se non dopo 48-72 ore. Discorso simile la domenica con l’atterraggio da Bologna in programma alle 22.05. Quindici minuti che fanno tutta la differenza del mondo per chi, per rientrare a Lecce, dovrà aspettare il collegamento delle 00.10, arrivando ormai alle 1.

Da Roma