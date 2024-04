Aerei, sciopero dell'8 aprile: cancellati i voli da e per la Puglia dagli aeroporti di Bari e Brindisi verso Roma e Milano. La lista

Lunedì nero per chi viaggia in aereo: numerosi voli di ITA Airways sono da e per Brindisi e Bari sono stati cancellati a seguito della proclamazione dello Sciopero del personale del Centro di Controllo d'Area di Brindisi di 24 ore e del personale ENAV di Bari di 4 ore.

I voli cancellati

La Compagnia si è vista costretta a cancellare 28 voli nazionali, di cui 23 previsti per la giornata dell’8 aprile 2024 riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali e intercontinentali.

La lista

Voli cancellati dell'8 aprile 2024

VOLO PARTENZA ARRIVO:



AZ 1602 BARI ROMA - FIUMICINO

AZ 1603 ROMA - FIUMICINO BARI

AZ 1612 BARI ROMA - FIUMICINO

AZ 1613 ROMA - FIUMICINO BARI

AZ 1616 BARI ROMA - FIUMICINO

AZ 1617 ROMA - FIUMICINO BARI

AZ 1620 BRINDISI ROMA - FIUMICINO

AZ 1623 ROMA - FIUMICINO BRINDISI

AZ 1624 BRINDISI ROMA - FIUMICINO

AZ 1625 ROMA - FIUMICINO BRINDISI

AZ 1626 BRINDISI MILANO - LINATE

AZ 1629 MILANO - LINATE BRINDISI

AZ 1641 MILANO - LINATE BRINDISI

AZ 1642 BRINDISI MILANO - LINATE

AZ 1644 BRINDISI MILANO - LINATE

AZ 1645 MILANO - LINATE BARI

AZ 1646 BARI MILANO - LINATE

AZ 1647 MILANO - LINATE BARI

AZ 1648 BARI MILANO - LINATE

AZ 1650 BARI MILANO - LINATE

AZ 1651 MILANO - LINATE BRINDISI

AZ 1654 BARI MILANO - LINATE

AZ 1655 MILANO - LINATE BARI

Voli cancellati del 9 aprile 2024

VOLO PARTENZA ARRIVO:



AZ 1626 BRINDISI MILANO - LINATE

Ecco cosa fare

ITA Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.



I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare l'8 aprile, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre l'11 aprile, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.